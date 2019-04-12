В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека.

По версии силовиков, соратник Ассанжа поддерживал контакты с бывшим главой МИД Рикардо Патиньо. Он был пойман при попытке бегства в Японию. Имя и каких-либо подробностей не сообщается, передает ТАСС.

Факт задержания подтвердил нынешний руководитель МВД Эквадора Мария Паула Рома.

Напомним, вчера Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище. Британская полиция задержала его в лондонском посольстве центральноамериканской страны.



