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В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа

05:43, 12.04.2019
В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека.

По версии силовиков, соратник Ассанжа поддерживал контакты с бывшим главой МИД Рикардо Патиньо. Он был пойман при попытке бегства в Японию. Имя и каких-либо подробностей не сообщается, передает ТАСС.

Факт задержания подтвердил нынешний руководитель МВД Эквадора Мария Паула Рома.

Напомним, вчера Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище. Британская полиция задержала его в лондонском посольстве центральноамериканской страны.

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