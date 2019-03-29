Самым посещаемым музеем мира стал Лувр

Первое место в мире по посещаемости занял французский музей Лувр. Рейтинг составлен изданием The Art Newspaper.

Согласно опубликованным данным, за прошлый год Лувр посетили более 10 млн человек. Отмечается, что одной из причин роста популярности стали съемки клипа американских музыкантов Beyonce и Jay-Z в музее.

Вторую строчку списка занял Национальный музей Китая в Пекине, на третьем — Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Замкнули пятерку Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт в Лондоне.

Стоит отметить, что в десятку вошел Государственный Эрмитаж, попавший на девятое место. В прошлом году его посетили порядка 4 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что лучшим музеем мира, по мнению туристов, стал музей Орсе в Париже.