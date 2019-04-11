Росприроднадзор планирует открыть в мае доступ к данным всех официальных полигонов ТКО в России

Росприроднадзор намерен к 15 мая 2019 года модернизировать Государственный реестр объектов размещения отходов и открыть к нему доступ всех желающих, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, ранее сообщалось, что в 15 регионах России полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) могут переполниться через 5 лет. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ. Там отметили, что в 2017 году свалками и навалами мусора было занято почти 10 тыс. га земли. Причем 53% этой площади — это земли населенных пунктов. Всего в конце 2017 года в государственном реестре числилось 1,1 тыс. мусорных полигонов.