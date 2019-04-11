Помощник скончавшегося депутата Госдумы Ковалева умер на рабочем месте

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым.



По данным источника «Интерфакса» в Госдуме РФ, речь идет о Сергее Шамарине. Собеседник агентства уточнил, что Шамарин умер на рабочем месте.

Официальная причина смерти 62-летнего помощника депутата пока неизвестна. По данным «Московского комсомольца», Шамарин сильно болел и не раз обращался к врачам за помощью. В частности, у него были проблемы с легкими.



Напомним, что депутат Госдумы от Орловской области, экс-директор Федеральной службы безопасности Николай Ковалев скончался 5 апреля в возрасте 69 лет. Он умер после продолжительной болезни.