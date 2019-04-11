Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости»

МИД Литвы сообщил, что посол в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, поскольку становится «уязвимым».

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в «деле 13 января», — заявила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.



По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, положение посла в РФ осложняет статус специального свидетеля. Его Мотузасу присвоили в рамках расследования в Литве дела о взятке за выдачу визы, передает «Интерфакс».

Ранее по делу о взятке за выдачу визы задержали бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса. Его подозревают в том, что он за деньги воспользовался связями во внешнеполитическом ведомстве, чтобы помочь с получением шенгенской визы российскому банкиру Ринату Насырову.