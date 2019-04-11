Челнинка, управлявшая машиной с младенцем на руках, 20 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность женщины из Набережных Челнов, которая управляет машиной с младенцем на руках, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Видео активно распространялось в соцсетях.

За рулем машины 28-летняя жительница Набережных Челнов. За последние три года ее 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушения правил перевозки детей. Сейчас она также привлечена к административной ответственности сразу по нескольким пунктам: за нарушение правил перевозки детей, за управление транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, за управление транспортным средством, тонировка стекол которого не отвечает требованиям технического регламента, и за отсутствие страхового полиса.



