В Татарстане на Каме троих рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Льдина с тремя рыбаками дрейфовала на реке Каме около села Сорочьи Горы, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отрыве льдины поступило в 17.22 11 апреля. Спасателям удалось доставить всех рыбаков на берег. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на реке Белой, на границе Татарстана и Башкирии, удалось спасти восемь человек с дрейфующей льдины. 7 апреля, в 12.15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками. На место происшествия выехали спасатели из Актанышского района Татарстана и Краснокамского района Башкирии, которые помогли рыбакам.