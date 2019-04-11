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В Татарстане на Каме троих рыбаков спасли с дрейфующей льдины

18:37, 11.04.2019
В Татарстане на Каме троих рыбаков спасли с дрейфующей льдины
Фото: 16.mchs.gov.ru

Льдина с тремя рыбаками дрейфовала на реке Каме около села Сорочьи Горы, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отрыве льдины поступило в 17.22 11 апреля. Спасателям удалось доставить всех рыбаков на берег. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на реке Белой, на границе Татарстана и Башкирии, удалось спасти восемь человек с дрейфующей льдины. 7 апреля, в 12.15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками. На место происшествия выехали спасатели из Актанышского района Татарстана и Краснокамского района Башкирии, которые помогли рыбакам.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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