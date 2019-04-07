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На границе Татарстана и Башкирии с дрейфующей льдины спасли восемь человек

15:34, 07.04.2019
На границе Татарстана и Башкирии с дрейфующей льдины спасли восемь человек
Фото: ГУ МЧС России по РТ

На реке Белая, на границе Татарстана и Башкирии, удалось спасти восемь человек с дрейфующей льдины, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 12.15 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками. На место происшествия выехали спасатели из Актанышского района Татарстана и Краснокамского района Башкирии. Все восемь человек удалось спасти с оторвавшейся льдины.

Напомним, ранее МЧС РТ предупредило, что в Новошешминском, Буинском и Нурлатском районах низководные мосты могут оказаться подтопленными. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. Отмечается, что прибыль воды на большинстве рек Татарстана не превышает среднемноголетних значений.


Происшествия БашкортостанТатарстан
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