Самара получила финал Кубка России из-за мнения болельщиков «Динамо»

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков пояснил, почему финал Кубка России 2019 пройдет на «Самара Арене», а не как изначально планировалось — на московской «ВТБ-Арене»

Финал турнира, как было решено на заседании исполкома, 22 мая примет «Самара-Арена».

«Если говорить о «ВТБ-Арене», то была подана заявка, мы были готовы ее удовлетворить. Но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч [на стадионе] правильнее было бы провести футбольному клубу «Динамо». А уже после матча открытия можно провести другие матчи.

Почему выбрана Самара – это новый стадион, как и остальные стадионы, которые подали заявки. Также для нас было важно, что построены новые арены, стоит вопрос загрузки стадионов.

Что касается Саранска, Нижнего Новгорода и других стадионов, то на них планируются мероприятия и матчи в этом сезоне, в том числе игры национальной сборной.

С учетом того, что нам нужно загружать стадионы, выбрали Самару. Этот стадион еще не проводил матчи финала Кубка России», – прокомментировал ситуацию функционер.

Напомним, новый стадион «Динамо» никак не может принять свой первый матч из-за плохого состояния газона. «ВТБ-Арена» должна была принять матч «Динамо» и «Спартака» в марте, но стадион оказался не готов.

Финал Кубка России пройдет 22 мая в Самаре.