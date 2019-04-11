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На Урале скончался экс-глава ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин

17:07, 11.04.2019
На Урале скончался экс-глава ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин
Фото: ural-clinic.ru

В Нижнем Тагиле скончался 86-летний предприниматель Владислав Тетюхин, бывший совладелец и президент ВСМПО-АВИСМА.

Он умер после продолжительной болезни, сообщает сайт Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра города Нижний Тагил, который основал предприниматель.

«Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России», — отмечается в сообщении.

Еще 9 апреля издание «Между строк» сообщало, что Тетюхин попал в реанимацию. По информации портала, у него были «проблемы с печенью».

Напомним, что Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт являлись совладельцами корпорации вместе с группой «Ренова» Виктора Вексельберга. Однако позже крупнейший производитель титана в мире перешел в собственность «Ростеха». Миллиардер Тетюхин же занялся медицинским центром, на который потратил все свое состояние.

Справка

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим в мире производителем титана. Компания поставляет продукцию таким производителям двигателей, как Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Airbus и другим.

ПромышленностьОбществоБизнес
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