СМИ назвали причины, почему следствие просит о домашнем аресте Калви

Инвестиционная и благотворительная деятельность основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стали причиной ходатайства следствия о смягчении ему меры пресечения с нахождения в СИЗО на домашний арест.

Как сообщает «Коммерсант», следствие решило, что обстоятельства, ставшие причиной ареста Калви, «изменились». Уточняется, что бизнесмен также обладает устойчивыми социальными связями в Москве и имеет постоянное место работы.

Также отмечается, что у Калви есть недвижимость в России и трое малолетних детей.

Вчера следствие попросило перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Просьбу рассмотрят сегодня.

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявителем стал акционер банка Шерзод Юсупов.