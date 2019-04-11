Казанский суд рассмотрит дело о преступлении вандала с отверткой на улице Правды

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В Приволжский суд Казани направлено дело об умышленном повреждении Chevrolet Lanos 19-летним парнем. Обвиняемый уже признал, что ночью 10 февраля бил по машине у дома 73 по улице Правды в поселке Отары руками, ногами и отверткам.

Пострадали стекла, фары, зеркала, колеса и кузов иномарки. Ущерб составил более 50 тысяч рублей. По версии следствия, действовал парень из «хулиганских побуждений».