В Челнах подполковник юстиции попала в пьяное ДТП — СМИ

Старший следователь Следственного управления УВД Набережных Челнов, подполковник юстиции попала в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Chelny-biz.ru, инцидент произошел еще в январе этого года. От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

В итоге были подготовлены материалы на увольнение «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 26 марта уволят заместителя министра образования региона Владимира Шахназарова после подтверждения информации СМИ об аварии с его участием.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Шахназаров стал виновником ДТП в Навашинском районе, при этом он якобы находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате ДТП не было.