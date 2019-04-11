Путин поручил прокуратуре вести жесткий контроль за расходованием средств на нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре жестко контролировать расходование средств на национальные проекты. Об этом он заявил на встрече с высшими офицерами по случаю назначения их на вышестоящие должности.

Путин также указал на необходимость защиты прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений и реализации социальных программ, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже обращал внимание прокуратуры на важность контроля за расходованием средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Также президент РФ назвал защиту трудовых и социальных прав граждан приоритетной задачей прокуратуры.