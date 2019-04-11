Госдума РФ приняла закон о штрафах для спортсменов за использование допинга

Сегодня Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о введении административной ответственности для спортсменов за использование или попытку использования допинга, а также за его распространение.

Согласно поправкам, использование или попытка использования допинга карается штрафом от 30 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, за распространение запрещенных веществ или методов атлетом, тренером или медицинским работником грозит денежное взыскание в размере от 40 до 80 тыс. рублей, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что на днях дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год за нарушение антидопинговых правил.