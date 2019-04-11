Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании

В Пресненском суде Москвы, где сегодня проходит очередное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объявлена эвакуация из-за сообщения о минировании.

По информации RT, анонимное письмо о минировании поступило на электронную почту суда.

Кроме того, приставы рассказали об обнаружении подозрительного предмета в здании суда.

В настоящее время на место выехал отряд кинологов.

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все они находятся в СИЗО.



В начале апреля суд продлил арест Кокорину и Мамаеву на полгода, до 25 сентября. В ходе слушаний, которые состоялись 9 апреля, Мамаев частично признал обвинения следствия по делу, Кокорин не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.