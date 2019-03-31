«Победа» закрыла международные рейсы из Санкт-Петербурга
Авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные полеты из Санкт-Петербурга. Последний рейс в Стамбул был выполнен 30 марта.
«В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лоукостера.
Ранее сообщалось, что «Победа» планирует запустить порядка шести направлений по России из Казани.
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