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«Победа» закрыла международные рейсы из Санкт-Петербурга

19:23, 31.03.2019
«Победа» закрыла международные рейсы из Санкт-Петербурга

Авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные полеты из Санкт-Петербурга. Последний рейс в Стамбул был выполнен 30 марта.

«В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лоукостера.

Ранее сообщалось, что «Победа» планирует запустить порядка шести направлений по России из Казани.

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