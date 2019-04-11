В Татарстане увековечат память бывшего вице-президента РТ Василия Лихачева

В Татарстане увековечат память бывшего вице-президента РТ Василия Лихачева, который скончался 8 апреля.

«Сейчас будет прорабатываться вопрос о том, в какой форме будет увековечена память о Василии Николаевиче. Безусловно, в соответствии с масштабом его личности и вкладом, который он внес в развитие и становление нашей республики. Сейчас этим вопросом занимаются, он стоит на повестке», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, ее слова приводит «Татар-информ».

Напомним, вчера в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла гражданская панихида по первому вице-президенту Татарстана, бывшему члену Центризбиркома России, экс-сенатору Василию Лихачеву. Его похоронили на Арском кладбище в Казани.