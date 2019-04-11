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Казанская компания создаст проект музейного комплекса в Нижнем Тагиле

11:38, 11.04.2019
Казанская компания создаст проект музейного комплекса в Нижнем Тагиле
Фото: ru.wikipedia.org

ООО СК «Строй Мир Реконструкция» из Казани разработает проект многофункционального музейного комплекса на базе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле. Власти города уже заключили соответствующий контракт.

Как сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила, стоимость контракта составляет 39,3 млн рублей. За эти деньги казанская компания должна будет разработать научно-проектную документацию, регламентирующую строительство, капитальный ремонт и реставрацию административно-усадебного комплекса, а также создать архитектурно-художественный проект.

Ранее стало известно, что специалисты Национального музея РТ помогут Башкирии отреставрировать музей им. Фатиха Карима, который находится в Бижбулякском районе региона.

ОбществоКультура Татарстан
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