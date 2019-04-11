Казанская компания создаст проект музейного комплекса в Нижнем Тагиле

ООО СК «Строй Мир Реконструкция» из Казани разработает проект многофункционального музейного комплекса на базе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле. Власти города уже заключили соответствующий контракт.



Как сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила, стоимость контракта составляет 39,3 млн рублей. За эти деньги казанская компания должна будет разработать научно-проектную документацию, регламентирующую строительство, капитальный ремонт и реставрацию административно-усадебного комплекса, а также создать архитектурно-художественный проект.

Ранее стало известно, что специалисты Национального музея РТ помогут Башкирии отреставрировать музей им. Фатиха Карима, который находится в Бижбулякском районе региона.