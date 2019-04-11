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Специалисты из Татарстана помогут в реставрации музея им. Фатиха Карима в Башкирии

09:27, 11.04.2019
Специалисты из Татарстана помогут в реставрации музея им. Фатиха Карима в Башкирии
Фото: pixabay.com

Специалисты Национального музея РТ помогут Башкирии отреставрировать музей им. Фатиха Карима, который находится в Бижбулякском районе региона. Об этом заявил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Планируется, что после ремонта в музее откроется новая экспозиция при участии татарстанских экспертов. Реставрация проходит в честь 110-летия со дня рождения татарского писателя, передает ИА «Татар-информ».

Открытие обновленного музея Фатиха Карима состоится в конце августа.

Напомним, ранее Росстат назвал регионы-лидеры по посещаемости музеев.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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