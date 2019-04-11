Специалисты из Татарстана помогут в реставрации музея им. Фатиха Карима в Башкирии
Специалисты Национального музея РТ помогут Башкирии отреставрировать музей им. Фатиха Карима, который находится в Бижбулякском районе региона. Об этом заявил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Планируется, что после ремонта в музее откроется новая экспозиция при участии татарстанских экспертов. Реставрация проходит в честь 110-летия со дня рождения татарского писателя, передает ИА «Татар-информ».
Открытие обновленного музея Фатиха Карима состоится в конце августа.
Напомним, ранее Росстат назвал регионы-лидеры по посещаемости музеев.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым