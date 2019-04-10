Правительство РФ передало Университету Иннополис 97% акций АО «Иннополис»
Правительство России передало Университету Иннополис 97,46% акций АО «Иннополис». Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведв.
Согласно документу, акции передаются «в качестве имущественного взноса». Новый Наблюдательный совет Университета Иннополис возглавит заместитель председателя правительства Максим Акимов.
Распоряжение @GovernmentRF исполнение Указа Президента РФ от 21.02.2019 N65 — передача акций и зданий АО «Иннополис» в @InnopolisU. Новый набсовет Университета возглавит Вице-премьер РФ М.А.Акимов + войдёт Министр цифрового развития РФ К.Ю.Носков ???????????? https://t.co/ZVI5KwM4Kr
— Николай Никифоров (@nnikiforov) 9 апреля 2019 г.
В совет также войдет министр цифрового развития России Константин Носков.
Напомним, ранее сообщалось, что Университет Иннополис разработает план развития робототехники в России.ОбществоВластьОбразованиеТехнологии Татарстан
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