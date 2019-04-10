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Правительство РФ передало Университету Иннополис 97% акций АО «Иннополис»

09:46, 10.04.2019
Правительство РФ передало Университету Иннополис 97% акций АО «Иннополис»
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России передало Университету Иннополис 97,46% акций АО «Иннополис». Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведв.

Согласно документу, акции передаются «в качестве имущественного взноса». Новый Наблюдательный совет Университета Иннополис возглавит заместитель председателя правительства Максим Акимов.

В совет также войдет министр цифрового развития России Константин Носков.

Напомним, ранее сообщалось, что Университет Иннополис разработает план развития робототехники в России.

ОбществоВластьОбразованиеТехнологии Татарстан
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