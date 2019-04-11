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«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России

09:02, 11.04.2019 2
«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Левада-центром».

Согласно результатам исследования, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то Путин набрал бы 55% голосов избирателей. При этом отмечается, что показатель снизился на 15% по сравнению с январем прошлого года.

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% голосов) и экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (5%), передает «Интерфакс».

В рейтинге доверия Путин также является лидером с 41%. Второе место разделяют Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу (16%). После идут глава МИД РФ Сергей Лавров (14%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).

Опрос был проведен в период с 21 по 27 марта среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина россиян готова проголосовать на выборах через интернет.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:07
    Басни Крылова!!!
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  • Игорь Чепахин 09:41
    1600 человек- смешная выборка. С другой стороны, если бы она была и 1 600 00 0, то результат был примерно таким же, чуть ниже. У нас нет публичной политики, соответственно нет и не будет новых ярких политиков. Посмотрите кто в списке. Есть царь и бояре. Остальные это мы-челедь и голытьба
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