«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России

Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Левада-центром».

Согласно результатам исследования, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то Путин набрал бы 55% голосов избирателей. При этом отмечается, что показатель снизился на 15% по сравнению с январем прошлого года.

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% голосов) и экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (5%), передает «Интерфакс».

В рейтинге доверия Путин также является лидером с 41%. Второе место разделяют Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу (16%). После идут глава МИД РФ Сергей Лавров (14%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).

Опрос был проведен в период с 21 по 27 марта среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина россиян готова проголосовать на выборах через интернет.