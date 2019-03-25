В Нижегородской области уволят замминистра образования после пьяного ДТП

Фото: Максим Платонов

В Нижегородской области с 26 марта уволят заместителя министра образования региона Владимира Шахназарова после подтверждения информации СМИ об аварии с его участием.

«Такие сотрудники не должны работать на госслужбе», — сказал замгубернатора региона Андрей Гнеушев, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Шахназаров стал виновником ДТП в Навашинском районе, при этом он якобы находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате ДТП не было.