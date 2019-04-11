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Украинская журналистка вызвала на дебаты ведущую Ольгу Скабееву

06:22, 11.04.2019
Украинская журналистка вызвала на дебаты ведущую Ольгу Скабееву
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

Соколова предложила организовать дебаты либо онлайн, либо провести телемост. На раздумье россиянке она дала 24 часа.

«Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты», — подчеркнула Соколова.

Напомним, ранее толкнувший Скабееву редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко отказался извиняться.

Общество
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