Украинская журналистка вызвала на дебаты ведущую Ольгу Скабееву

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

Соколова предложила организовать дебаты либо онлайн, либо провести телемост. На раздумье россиянке она дала 24 часа.

«Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты», — подчеркнула Соколова.

Напомним, ранее толкнувший Скабееву редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко отказался извиняться.