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Правительство на очередном заседании подведет итоги работы ТЭК в 2018 году

00:39, 11.04.2019
Правительство на очередном заседании подведет итоги работы ТЭК в 2018 году
Фото: government.ru

Ключевым вопросом очередного заседания правительства РФ будет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году, а также задачи на 2019 год, сообщает ТАСС.

Кроме того, планируется, что Кабмин рассмотрит изменения в Налоговый кодекс, которые в перспективе должны обнулить НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения находится за пределами Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Росгвардия выявила более 25 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса. По словам замначальника Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Эдуарда Горячева, в итоге было наложено более 17 млн рублей штрафов.

ПромышленностьЭнергетикаОбществоВласть
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