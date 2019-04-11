Правительство на очередном заседании подведет итоги работы ТЭК в 2018 году

Ключевым вопросом очередного заседания правительства РФ будет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году, а также задачи на 2019 год, сообщает ТАСС.

Кроме того, планируется, что Кабмин рассмотрит изменения в Налоговый кодекс, которые в перспективе должны обнулить НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения находится за пределами Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Росгвардия выявила более 25 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса. По словам замначальника Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Эдуарда Горячева, в итоге было наложено более 17 млн рублей штрафов.