В Оренбургской области появятся мобильные поликлиники

В Оренбургской области появятся мобильные диагностические комплексы, это стало возможно благодаря увеличению некоторых статей регионального бюджета, сообщает RIA56.

Три поликлиники на колесах охватят центральную, западную и восточную части области. Планируется, что комплексы начнут работу в конце лета.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с сентября 2020 года появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины. В Минздраве уточнили, что это позволит повысить качество жизни 20—25 млн человек в России, которые нуждаются в медицинской реабилитации из-за полной или частичной утраты функций.



