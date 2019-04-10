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В Оренбургской области появятся мобильные поликлиники

20:27, 10.04.2019
В Оренбургской области появятся мобильные поликлиники
Фото: pixabay.com

В Оренбургской области появятся мобильные диагностические комплексы, это стало возможно благодаря увеличению некоторых статей регионального бюджета, сообщает RIA56.

Три поликлиники на колесах охватят центральную, западную и восточную части области. Планируется, что комплексы начнут работу в конце лета.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с сентября 2020 года появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины. В Минздраве уточнили, что это позволит повысить качество жизни 20—25 млн человек в России, которые нуждаются в медицинской реабилитации из-за полной или частичной утраты функций.


ОбществоМедицина
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