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Минфин РФ отменил комиссии по облигациям федерального займа для населения

20:24, 21.03.2019 1
Минфин РФ отменил комиссии по облигациям федерального займа для населения
Фото: скриншот yandex.ru

Министерство финансов объявило о начале размещения во II квартале облигаций федерального займа для населения, при покупке которых гражданам не надо будет платить комиссию банкам-агентам.

Кроме того, ведомство снизило минимальную сумму покупки новых облигаций с 30 до 10 тысяч рублей. При этом под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов, говорится в сообщении Минфина РФ.

В ведомстве считают, что нововведения повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан.

Напомним, что в 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа, чем в 2016 году.

ЭкономикаФинансы
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  • Анонимно 21 марта
    выдавать Офз вместо зарплаты прав-ву думе и генералам
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