Минфин РФ отменил комиссии по облигациям федерального займа для населения

Министерство финансов объявило о начале размещения во II квартале облигаций федерального займа для населения, при покупке которых гражданам не надо будет платить комиссию банкам-агентам.

Кроме того, ведомство снизило минимальную сумму покупки новых облигаций с 30 до 10 тысяч рублей. При этом под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов, говорится в сообщении Минфина РФ.

В ведомстве считают, что нововведения повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан.

Напомним, что в 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа, чем в 2016 году.