Министр финансов Силуанов заявил, что самозанятым нужны стимулы

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что самозанятые могут быть включены в программу поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает ТАСС.

В частности речь идет о получении льготных кредитов. Если говорить о контрольно-надзорной деятельности, то Силуанов уверен, что самозанятым нужна отсрочка на несколько лет. «Им нужны преференции, стимулы. Один из стимулов — как раз то, о чем мы с вами говорили — определить определенный период», — выступил Силуанов. Под определенным периодом подразумевается срок не менее пяти лет, когда не будет осуществляться контрольно-надзорная деятельность за работой этих предпринимателей.

Напомним, ранее глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых достигло 7,5 тысячи человек.