В Мордовии предприятие погасило задолженность по зарплате на сумму более 10 млн рублей

В Саранске предприятие «Горэлектротранс» допустило образование задолженности по зарплате за февраль 2019 года на сумму более 10,7 млн рублей, сообщается на официальном портале Генпрокуратуры РФ.

У предприятия была задолженность перед 1022 работниками. Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку по данному факту. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью выплачена, а трудовые права работников восстановлены. В отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнью недовольны почти 40% россиян. Данные приводят эксперты института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Жители России раскритиковали размер зарплат, доступность качественных медицинских и образовательных услуг. Также 30% респондентов заявили, что недовольны экологией.