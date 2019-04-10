В Санкт-Петербурге введут туристический сбор

Президент Владимир Путин одобрил введение туристического сбора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с российским лидером.

Размер сбора составит 100 рублей в сутки. Его будут взимать гостиницы за каждый день проживания и только с иностранных туристов, пишут «Ведомости».

Полученные деньги будут направлены на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры. После ведения сбора бюджет может пополниться на 1 млрд рублей.

Ранее в Крыму перенесли введение курортного сбора на 2021 год.