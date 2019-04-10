Медведев: «У меня в 10-м классе была двойка в четверти»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что в 10-м классе получил двойку в четверти по одному из предметов, но в дальнейшем он смог исправить ситуацию.

«Я открою тайну, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10-м классе, а тогда было десять классов, по одному из предметов (называть его не буду) была двойка даже в четверти», — сказал премьер-министр, отвечая на вопросы участников Всероссийского открытого урока «Проектория».

Медведев уточнил, что когда он заканчивал учебу, у него ни двоек, ни троек не осталось.

Он также рассказал, что любил ходить в школу до определенного возраста, передает ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что в сфере образования нужно заняться усовершенствованием механизма государственной аккредитации вузов, вопросами, связанными с аспирантскими программами и обучением школьников в три смены.