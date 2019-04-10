Aurus получил более 500 заявок на покупку автомобилей

Россияне подали более 500 заявок на автомобили Aurus (проект «Кортеж»).

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в Совете Федерации, планируется нарастить производство с сегодняшних 180 до 5 тыс. автомобилей в год.

«Мы будем продолжать участвовать в международных выставках, чтобы делать продвижение нашего бренда, чтобы он был всемирно известен — для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Алабугу, на мощности существующего «Соллерс», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, что Мантуров лично следит за проектом и рассказывал, когда может начаться серийное производство Aurus.

Бренд Aurus используется для обозначения машин проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Планируется, что сборка автомобилей будет проводиться в Татарстане.