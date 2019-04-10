В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори

В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания корью с начала года.

Корью заболел взрослый человек. Уточняется, что он мог заразиться в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в марте в Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай заболевания корью. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что житель региона, скорее всего, заразился вирусом во время отдыха во Вьетнаме.