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В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори

14:42, 10.04.2019
В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания корью с начала года.

Корью заболел взрослый человек. Уточняется, что он мог заразиться в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в марте в Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай заболевания корью. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что житель региона, скорее всего, заразился вирусом во время отдыха во Вьетнаме.

ОбществоМедицина Удмуртия
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