Минпромторг: Россия достигла исторического минимума по экспорту круглого леса

Министр промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что не видит причин запрещать экспорт необработанной древесины из страны. По его словам, доля круглого леса в экспорте достигла 7,8%, что является историческим минимумом.

Он заверил Совет Федерации, что вводить запрет на вывоз кругляка не нужно.

«На сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку с каждым годом доля экспорта круглого леса снижается и сейчас вышла на исторический минимум в 7,8% от общего объема заготовки», — приводит слова Мантурова «Интерфакс».

В то же время министр признал, что темпы роста вывоза древесины в целом подскочили на 20%. Он считает основной причиной роста реализацию почти 150 инвестпроектов в этой отрасли.

Глава Минпромторга РФ признал, что проблема вывоза необработанной древесины сохраняется на Дальнем Востоке… В качестве дополнительной стимулирующей меры развития переработки с 2017 года введена квота на экспорт кругляка в размере 4 млн кубометров, которую с 2021 года планируется снизить в два раза, напомнил Мантуров. Параллельно на квотируемый объем будет увеличена экспортная пошлина с 6,5 до 13%.

А с 2024 года власти намерены отменить льготы. Вместе с тем пошлины же будут подняты до 80%.

«Более радикальные меры, такие как полный запрет, пойдут вразрез с нашими обязательствами перед ВТО и могут обернуться зеркальными санкциями», — заключил министр.

Ранее уже не раз поднимался вопрос о необходимости запретить вывоз необработанного леса из страны. В частности за временное ограничение выступали как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, так и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.