Генпрокуратура: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

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В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел.

По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, в их число входят дела об убийстве, создании преступного сообщества, а также легализации похищенных 5 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Браудера. До этого шесть раз РФ отказывали в этом.

До этого Генпрокуратура России начала проверку в отношении Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.