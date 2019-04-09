Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Браудера

Фото: commons.wikimedia.org / World Economic Forum

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать финансиста Уильяма Браудера. До этого шесть раз РФ отказывали в этом.

Shocking development. On April 15-19 Interpol's Commision for the Control of Files will consider Russia's 7th attempt to use Interpol channels to have me arrested after Interpol rejected Russia's previous 6 attempts as politically motivated. pic.twitter.com/Xd8gs0SAgu

— Bill Browder (@Billbrowder) 8 апреля 2019 г.

Копию письма России, направленного в Интерпол, Браудер разместил у себя в Twitter. Запрос будет рассмотрен на сессии, которая пройдет с 15 по 19 апреля.

Ранее Генпрокуратура России начала проверку в отношении Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.

В декабре прошлого года российский суд в третий раз заочно арестовал Уильяма Браудера.