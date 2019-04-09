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Происшествия

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Браудера

11:35, 09.04.2019
Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Браудера
Фото: commons.wikimedia.org / World Economic Forum

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать финансиста Уильяма Браудера. До этого шесть раз РФ отказывали в этом.

Копию письма России, направленного в Интерпол, Браудер разместил у себя в Twitter. Запрос будет рассмотрен на сессии, которая пройдет с 15 по 19 апреля.

Ранее Генпрокуратура России начала проверку в отношении Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.

В декабре прошлого года российский суд в третий раз заочно арестовал Уильяма Браудера.

Происшествия
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