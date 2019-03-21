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Исполком Казани определился, где будут улицы Мустая Карима, Альфии Авзаловой и проспект Ильгама Шакирова

09:40, 21.03.2019
Исполком Казани определился, где будут улицы Мустая Карима, Альфии Авзаловой и проспект Ильгама Шакирова
Фото: kzn.ru

В Кировском районе Казани появятся улицы, которым дадут имена Мустая Карима, Альфии Авзаловой, а также проспект Ильгама Шакирова. Соответствующее постановление подписано в исполкоме Казани и размещено на официальном портале.

Имена будут присвоены вновь формируемым улицам в жилом комплексе «Салават купере». В ближайшее время в микрорайоне установят адресную атрибутику.

Напомним, ранее сообщалось, что новый культурный центр в микрорайоне Азино планируют назвать в честь знаменитого татарского певца Ильгама Шакирова. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал начальник управления культуры Азат Абзалов.


Общество Татарстан
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