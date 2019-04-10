Тюремный срок за «пьяные» ДТП со смертельным исходом могут увеличить до 15 лет

Правительство РФ и Верховный суд поддержали инициативу по ужесточению наказания за ДТП со смертельным исходом, совершенные водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Планируется, что в скором времени будет разработан отдельный законопроект с рядом поправок. По словам депутата Госдумы РФ Василия Пискарева, возможные изменения будут касаться увеличения тюремных сроков за совершенное преступление.

Так, если пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровью, нарушителю будет грозить от 3 до 7 лет колонии (сейчас до 4 лет), если погиб человек — от 5 до 12 (сейчас от 2 до 7), если жертвами стали два и более человек — от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет), передает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что в России смертность в результате ДТП снизилась на 34% за 6 лет.