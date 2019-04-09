Жителя Кировской области признали виновным в угрозе убийством семилетней девочке

Суд приговорил жителя Кировской области к трем годам лишения свободы за угрозу убийством семилетней девочки, нападение на полицейских и незаконное проникновение в жилище, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Кировской области.

Установлено, что 24 сентября 2018 года 27-летний житель города Кирс наставил на семилетнюю девочку пневматический пистолет, угрожая ее убить. Мама девочки смогла увести дочь с места происшествия. Когда молодого человека обнаружили и доставили в отдел полиции, он начал вести себя агрессивно и ударил двух сотрудников полиции. Кроме того, было установлено, что 30 августа и 24 сентября мужчина незаконно проник в чужое жилье. Вину обвиняемый признал частично.