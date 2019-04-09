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Жителя Кировской области признали виновным в угрозе убийством семилетней девочке

22:17, 09.04.2019
Жителя Кировской области признали виновным в угрозе убийством семилетней девочке
Фото: kirov.sledcom.ru

Суд приговорил жителя Кировской области к трем годам лишения свободы за угрозу убийством семилетней девочки, нападение на полицейских и незаконное проникновение в жилище, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Кировской области.

Установлено, что 24 сентября 2018 года 27-летний житель города Кирс наставил на семилетнюю девочку пневматический пистолет, угрожая ее убить. Мама девочки смогла увести дочь с места происшествия. Когда молодого человека обнаружили и доставили в отдел полиции, он начал вести себя агрессивно и ударил двух сотрудников полиции. Кроме того, было установлено, что 30 августа и 24 сентября мужчина незаконно проник в чужое жилье. Вину обвиняемый признал частично.

Происшествия Кировская область
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