Новости общества

04:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пользователям интернета предлагают выбрать имя для крупнейшей «безымянной» планеты

03:28, 10.04.2019
Пользователям интернета предлагают выбрать имя для крупнейшей «безымянной» планеты
Фото: planetary.org/ Alex H. Parker

У пользователей Сети есть возможность выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10. Соответствующая информация размещена на официальном портале Планетологического общества.

В числе первооткрывателей этого небесного тела была планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США) Меган Шуомб. Именно она сообщила о возможности выбрать имя для планеты. Три имени, которые отвечают требованиям Международного астрономического союза, уже выбраны, любой желающий может проголосовать за понравившийся вариант.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография одного из самых быстрых объектов в космосе.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров