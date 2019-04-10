Пользователям интернета предлагают выбрать имя для крупнейшей «безымянной» планеты

У пользователей Сети есть возможность выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10. Соответствующая информация размещена на официальном портале Планетологического общества.

В числе первооткрывателей этого небесного тела была планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США) Меган Шуомб. Именно она сообщила о возможности выбрать имя для планеты. Три имени, которые отвечают требованиям Международного астрономического союза, уже выбраны, любой желающий может проголосовать за понравившийся вариант.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография одного из самых быстрых объектов в космосе.