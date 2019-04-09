Премьер-министр Швеции — в ответ на приглашение Путина: «Наша команда пока не готова к играм в КХЛ»
Премьер-министр Швеции Стефан Левен ответил на приглашение президента РФ Владимира Путина выступить шведской команде в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги. По словам Левена, шведские команды к этому не готовы.
— Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим, — приводит слова политика «РИА Новости».
Напомним, сегодня на пленарном заседании Арктического форума «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин предложил шведам поучаствовать в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым