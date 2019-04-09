Премьер-министр Швеции — в ответ на приглашение Путина: «Наша команда пока не готова к играм в КХЛ»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ответил на приглашение президента РФ Владимира Путина выступить шведской команде в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги. По словам Левена, шведские команды к этому не готовы.



— Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим, — приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, сегодня на пленарном заседании Арктического форума «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин предложил шведам поучаствовать в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).