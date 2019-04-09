В Госдуме рассмотрят законопроект, который освобождает от налога доход в рамках ипотечных каникул

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который освобождает граждан от налога на доходы, полученные в связи с использованием права на ипотечные каникулы, сообщает ТАСС.

Парламентарии особо обращают внимание на то, что уплата заемщиком НДФЛ на время ипотечных каникул не отвечает концепции поручения президента РФ от 20 февраля 2019 года.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам нужно обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%, сообщает ИА «Regnum». Об этом Володин заявил во время обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы. Володин подчеркнул, что нужно либо снижать ипотечную ставку через решение банков, либо субсидировать ее для отдельных социальных групп.



