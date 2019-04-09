Самарская область на ремонт 247 км дорог получит более 6 млрд рублей

В Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать 247 км дорожного полотна, сообщает НИА «Самара».

В 2019—2021 годах сумма финансирования из федерального бюджета составит 6,46 млрд рублей. Известно, что в 2019 году эта сумма составит 3,06 млрд рублей. В план-график попали все объекты, запланированные к ремонту в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии до 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги на общую сумму 33,4 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе совещания рабочей группы по вопросу реализации нацпроекта.