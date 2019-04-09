Чистый отток капитала из России в первом квартале вырос почти в 1,6 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — марте 2019 года, по оценке Банка России, составил 25,2 млрд долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В регуляторе отметили, что динамика оттока капитала была обусловлена «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств».

Международные резервы увеличились на 18,6 млрд долларов за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.



Ранее сообщалось, что с начала года отток капитала из России вырос в два раза. В январе — феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России достиг $18,6 млрд.