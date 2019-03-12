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Экономика

С начала года отток капитала из России вырос в два раза

17:46, 12.03.2019
С начала года отток капитала из России вырос в два раза
Фото: Катерина Калиневич / news.ngs.ru

С начала 2019 года отток капитала из России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом (январь — февраль) 2018 года, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

По предварительной оценке, в январе — феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России достиг $18,6 млрд. Это в 2,1 раза больше, чем результат за такой же период 2018 года ($8,7 млрд). Отмечается, что сальдо финансовых операций частного сектора за два месяца этого года сформировалось в основном за счет увеличения чистых финансовых активов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в последние годы растет количество арестованного и конфискованного имущества. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Ежегодно в стране в среднем арестовывается имущества на сумму 61 млрд рублей. Этот показатель вырос с 40 млрд рублей в 2013 году до 77,5 млрд в 2017-м.

ЭкономикаФинансыОбщество
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