ГК ТАИФ выражает глубокие соболезнования Дине Хасановой в связи со смертью супруга

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику по юридическим вопросам заместителя генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ» Хасановой Дине Замалинтиновне, родным и близким в связи с кончиной ее супруга Кафиатуллина Марата Абдулловича.

Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Марате Абдулловиче, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.