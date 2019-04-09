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ГК ТАИФ выражает глубокие соболезнования Дине Хасановой в связи со смертью супруга

14:46, 09.04.2019

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику по юридическим вопросам заместителя генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ» Хасановой Дине Замалинтиновне, родным и близким в связи с кончиной ее супруга Кафиатуллина Марата Абдулловича.

Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Марате Абдулловиче, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Справка

Кафиатуллин Марат Абдуллович.

Родился 25 июля 1934 года в д. Уразовке Краснооктябрьского района Горьковской области. Директор института «Казгражданпроект» с 1977 по 2011 год. Автор и руководитель проектов многих промышленных, жилых и общественных зданий в столице Татарстана. Под его руководством спроектированы ЦУМ и Молодежный центр. Он участвовал в разработке проекта и освоении серии кирпичных 14-этажных домов на проспекте Ибрагимова, на ул. Татарстан, жилых домов серии 111-90 в 38-м микрорайо­не, серии 111-121 в 53-м микрорайоне Казани. Также под его руководством разработаны конструктивные решения здания и производственного корпуса завода крупнопанель­ных прокатных перегородок, здания Республиканской библиотеки им. В.И. Ленина, ДК Компрессорного завода, производственного здания института «Казгражданпроект». Одновременно с работой в «Казгражданпроекте» Марат Абдуллович преподавал в Казанском инженерно-строительном институте.

Заслуги Марата Кафиатуллина неоднократно были отмечены на федеральном и республиканском уровнях: ему были присвоены звания «Заслуженный строитель РТ» (1977 г.), «Заслуженный строитель РСФСР» (1986 г.), «По­четный гражданин Казани» (2006 г.), также он был награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Общество Татарстан
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