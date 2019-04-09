Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ — святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, награда вручена за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Орден спикеру Совфеда вручил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Награждение было приурочено к юбилею Матвиенко — 7 апреля ей исполнилось 70 лет.



Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Матвиенко всегда нацелена на результат и по каждому вопросу имеет собственное мнение, которое не боится отстаивать.