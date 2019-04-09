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ЕСПЧ присудил Навальному 20 тыс. евро из-за домашнего ареста по «делу Ив Роше»

11:50, 09.04.2019
ЕСПЧ присудил Навальному 20 тыс. евро из-за домашнего ареста по «делу Ив Роше»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Европейский суд по правам человека признал, что оппозиционера Алексея Навального в 2014 году незаконно и необоснованно содержали под домашним арестом по «делу Ив Роше», и присудил ему компенсацию в 20 тыс. евро и еще 2 665 евро компенсации судебных издержек.

ЕСПЧ сообщил, что власти РФ нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу мнения и на ненарушение ограничений в отношении прав и свобод.

Ранее Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального. В последний раз подобный вердикт в иске «против России» был вынесен в 2004 году.

ОбществоВласть
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