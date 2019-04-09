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ФАС оштрафовала Johnson & Johnson на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу «Гексорала» с Киркоровым

11:10, 09.04.2019
ФАС оштрафовала Johnson & Johnson на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу «Гексорала» с Киркоровым
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российскую структуру Johnson & Johnson на 200 тыс. рублей за ненадлежащую телевизионную рекламу «Гексорала» с участием певца Филиппа Киркорова.

По данным ведомства, в рекламном ролике присутствовали некорректное сравнение, введение потребителей в заблуждение и гарантия положительного действия.

Ранее сообщалось, что компании Bayer и Johnson & Johnson выплатят компенсацию в размере $775 млн, урегулировав тем самым 25 тысяч поданных против них исков.

Компании обвиняют в том, что их препарат от тромбоза Xarelto может вызывать неконтролируемое кровотечение, которое сложно остановить. Оно ведет к серьезным повреждениям и даже смерти.

ОбществоМедицина
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