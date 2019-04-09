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В Израиле сегодня проходят парламентские выборы

10:58, 09.04.2019
В Израиле сегодня проходят парламентские выборы
Фото: kremlin.ru

В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. Участки открылись в 07.00 по мск, они закроются в 22.00. Об этом сообщает Associated Press.

На выборах смогут проголосовать более 6 млн избирателей. От их результатов зависит, сможет ли действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сохраниться в должности.

Ранее генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что собирается предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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