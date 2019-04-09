В Израиле сегодня проходят парламентские выборы

В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. Участки открылись в 07.00 по мск, они закроются в 22.00. Об этом сообщает Associated Press.

Polls open in Israeli election focused on longtime Prime Minister Benjamin Netanyahu. https://t.co/q93Yb2Srgm

— The Associated Press (@AP) 9 апреля 2019 г.

На выборах смогут проголосовать более 6 млн избирателей. От их результатов зависит, сможет ли действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сохраниться в должности.

Ранее генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что собирается предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.